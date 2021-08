ORA SUBIACO posa il terzo mattone della sua “Fabbrica”

La coalizione Ora Subiaco, guidata dal candidato sindaco Domenico Petrini, sta delineando il profilo di una nuova città che ha senso solo se condivisa. Forte di queste consapevolezze, Subiaco si sta trasformando in una fabbrica a cielo aperto, attraverso un percorso tematico che consenta ai cittadini di essere protagonisti di questo cambiamento in prima persona. Ai mattoni della sanità e sport, ieri è seguito quello delle risorse ambientali e dell’economia sostenibile, svoltosi lungo le rive del fiume Aniene. Quel luogo di indiscussa bellezza ha visto numerosi cittadini presenti che hanno ricevuto spunti preziosi dai vari interventi. Ad aprire la tavola rotonda lo stesso candidato sindaco, che ha più volte sottolineato come le preziose risorse sublacensi debbano essere tutelate con maggior attenzione e rese presupposto fondamentale per una crescita economica virtuosa per la città. Lo stesso Petrini ha poi moderato i vari interventi, attraverso quesiti ed approfondimenti, a partire dall’ingegnere idraulico Fernando Cellanetti che ha sottolineato come i prelevamenti idrici siano oggetto di interesse tanto per ENEL quanto per ACEA senza fornire alla città i ristori dovuti. A seguire l’intervento del geologo Marco Vinci che ha spiegato l’origine dell’acqua grazie al bacino di accumulo delle montagne calcaree che devono essere oggetto di un continuo monitoraggio, affinché sia garantita la qualità di quelle acque e controllato con attenzione il dissesto idrogeologico. Da questi scenari di maggior criticità la voce del geometra Benedetto Luciani ha esposto nuove prospettive per il polmone verde di Subiaco, che potrà essere trasformato in un parco archeologico, letterario e musicale quindi attraverso interventi non impattanti per rendere l’ambiente fruibile. In chiusura l’architetto paesaggista Mattia Proietti Tocca che ha esposto il progetto del “contratto del fiume” ossia quel tavolo in grado di riunire associazioni ed enti gestori per studiare insieme progetti da mettere in campo. Ad oggi è stato redatto il documento gestionale di dati ed informazioni che suggerisce interventi preziosi sul territorio. A chiudere l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, presente in collegamento video per via di un’influenza. La sua voce è quanto più preziosa per via dell’ambito di cui si occupa a livello europeo ossia di ambiente e dei suoi possibili scenari nel PNRR. Procaccini ha mostrato un entusiasmante sostegno al progetto di Ora Subiaco per poi soffermarsi su quanto l’Europa debba riscoprire i suoi valori fondanti, partendo da quelle stesse radici cristiane e benedettine di cui Subiaco deve essere il faro per tornare ad illuminare l’Europa.”