Più pause grazie alle app che organizzano il tempo libero

È risaputo, avere più tempo e sognare un weekend di relax resta uno dei sogni meno realizzabili, poiché in molti lavorano anche la domenica. Nel 2019 le app che sono state fra le più “downloadate” sono quelle “salvatempo”, ovvero quelle che permettono di avere un assistente virtuale per poter essere aiutati nel traffico, per aver organizzare il proprio lavoro e ordinare la propria posta elettronica.

Tra le app più gettonate che garantiscono un servizio di pianificazione, spicca “FindTime” che collega vari dispositivi (smartphone, tablet e pc) fra loro e coordina impegni e meeting con altre persone. Se lo si vuole fare, in maniera gratuita, c’è When I Work (che propone anche un servizio in abbonamento).

