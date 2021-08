Vinòforum 2021, edizione #18

Torna Vinòforum, la rassegna capitolina dedicata al mondo del vino e del gusto, capace di mettere d’accordo gli addetti ai lavori e il grande pubblico in cerca di intrattenimento. Un evento ancora una volta in scena al Parco Tor di Quinto, spazio verde dove dal 10 al 19 settembre saranno ospitate centinaia di cantine vitivinicole italiane e internazionali, chef di livello, ristoranti, enoteche e varie realtà del comparto gastronomico, per una vera maratona di gusto che si fa sempre più ricca. “Vino, grande cucina ed eccellenze saranno gli asset su cui si muoverà la manifestazione”, ha dichiarato Emiliano De Venuti, CEO di Vinòforum. Confermata anche la parte di intrattenimento e formazione, “con un occhio attento alle più scrupolose misure anti-Covid per garantire a espositori e visitatori una dieci giorni all’insegna della sicurezza”.

Tra le novità di quest’anno, la cucina d’autore, per la prima volta curata dalla redazione di Food&Wine, che selezionerà 30 chef provenienti da Roma e dal Lazio, che si alterneranno a rotazione nei temporary restaurant della manifestazione. Saranno tre i piatti portati in scena da ogni cuoco professionista, fra cui uno speciale improntato sull’idea di “ripartenza sostenibile”. Ci saranno poi 9 chef da tutta Italia – ancora una volta selezionati dalla redazione – che organizzeranno The Night Dinner, le cene con posti limitati e disponibili su prenotazione. Il 13 settembre, poi, sarà la volta dei Food&Wine Italia Awards, la cerimonia che celebra il talento, la creatività e la responsabilità sociale nella gastronomia italiana, premiando i professionisti under 35 e le realtà più all’avanguardia del settore.

Spazio poi al caffè specialty, di cui si parlerà insieme agli esperti Francesco Sanapo e Antonella Cutrona all’interno del format “Roma Caffè Festival”: un palcoscenico tutto dedicato all’oro nero e alla sua evoluzione degli ultimi anni. Arrivano anche i cocktail con “Mix&Spirits Hospitality”, una lounge dedicata al mondo della miscelazione e degli spirits e disponibile solo per buyer e stampa. A firmare la cocktail list, il maestro Massimo D’Addezio in collaborazione con A.I.B.E.S. “Studiare e dare spazio a nuovi trend è da sempre uno dei punti di forza di Vinòforum”, continua De Venuti, “dopo 18 edizioni e una collaudata esperienza come organizzatori di eventi, siamo consapevoli di entrare in una fase più matura, soprattutto quest’anno che auspichiamo possa essere un momento di vero riscatto e ripresa per il settore”.