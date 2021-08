Videosorveglianza nella ZSC Acque Albule di Tivoli

Sono cominciati stamane i lavori previsti dalla convenzione tra il Parco dei Monti Lucretili e la proprietà Polverificio Stacchini finalizzati alla realizzazione della videosorveglianza all’interno della ZSC Acque Albule di Tivoli.

” Come promesso durante l’audizione in Commissione Ambiente del Comune di Tivoli del 3 agosto scorso, l’Ente Parco ha stipulato la convenzione che ha permesso oggi di iniziare i lavori per l’impianto di videosorveglianza. Questo rappresenta un ulteriore passo in avanti – afferma il Presidente del Parco Barbara Vetturini – che permetterà la sicurezza e la valorizzazione dell’intera area “. Insieme alla Presidente del Parco erano presenti sia il personale Guardiaparcoche la funzionaria Giorgiana Meneguzzi, oltre alla CO.N.G.E.A.V. Tivoli in rappresentanza della proprietà.