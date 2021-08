L’appello alla cittadinanza del sindaco Giuseppe Proietti per aiutare le indagini

Il sindaco Giuseppe Proietti – sul posto dal primo pomeriggio di ieri – e il responsabile della protezione civile comunale Andrea Di Lisa fanno un appello alla cittadinanza a collaborare nelle ricerche dei responsabili del vasto incendio, in particolare segnalando alle forze dell’ordine movimenti particolari, oggetti, elementi o tutto quanto possa essere utile alle indagini. « E’ importante che tutti i cittadini si facciano parte attiva nella ricerca delle cause (sin dai primi rilevamenti di origini dolose) » , spiega il sindaco, « mettendo a disposizione, ad esempio, le immagini delle telecamere private, utilissime per poter ricercare il momento esatto in cui è partito l’incendio e poter effettuare i controlli incrociati con le telecamere della rete comunale di videosorveglianza, aiutando, così, le forze dell’ordine a individuare elementi utili per ricostruire l’origine dell’incendio che sta generando una grande preoccupazione nella popolazione tiburtina. Ringrazio ancora tutte le associazioni di protezione civile, i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Tivoli, i carabinieri forestale, i volontari dell’associazione nazionale carabinieri e gli agenti della polizia locale e tutti coloro che sono intervenuti senza sosta sin dalla prima mattinata di ieri » .