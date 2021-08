Dora, Luigi e Tiberio. Tre dei volontari impiegati sul fronte dell’incendio di Tivoli

Ecco Dora, Luigi e Tiberio, tre dei tanti Volontari che in questi ultimi giorni si sono impegnati per fare fronte ai tanti incendi della zona (Da Morlupo a Fara Sabina fino a Tivoli), tanta la soddisfazione dei volontari per essere intervenuti per fare tutto il possibile.

L’ultima squadra impegnata sul Monte Catillo è rientrata poco tempo fa. Le operazioni di bonifica saranno portate avanti da Volontari di altre organizzazioni che nel frattempo hanno dato il cambio al personale di Monterotondo.

Dunque notte di riposo per i volotari dopo le fatiche affrontate questi giorni. Ora l’augurio per domani resta quello di poter passare un felice Ferragosto.