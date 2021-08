Tivoli, 47enne arrestato per tentata estorsione

A Tivoli, ieri sera, i poliziotti sono intervenuti presso un locale – bar dove la sorella della titolare aveva chiesto aiuto al 112 NUE in quanto minacciata da un uomo che pretendeva soldi e che nel frattempo si era allontanato. Sul posto, gli agenti del locale Commissariato, hanno accertato che, tale A.M., italiano di 47 anni, si era presentato poco prima nell’esercizio pubblico e, dopo aver minacciato la vittima, pretendeva che questa gli consegnasse 100 euro. Analogo episodio, come raccontato dalla donna, si era verificato anche qualche giorno prima quando il 47enne, rivolgendosi al proprietario, gli aveva chiesto il pagamento di 400 euro al mese. Poi con fare minaccioso aveva aperto la cassa appropriandosi di 100 euro. Sul posto, erano intervenuti i Carabinieri di Tivoli Terme che avevano provveduto a denunciarlo per estorsione, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale. Ieri sera quando A.M. ha pensato di ripresentarsi al bar, ha trovato ad attenderlo i poliziotti del Commissariato locale e del commissariato San Basilio.

