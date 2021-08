Covid, Sicilia tende al giallo

Il bollettinoparla chiaro: 15% dei ricoveri ordinari Covid. (Il limite è il 17%, superato il quale si va in fascia gialla). Ma il numero di posti letto occupati per gli effetti del contagio ha superato il 1O%. La situazione deve essere ben controllata visto che l’isola ha la più alta percentuale di over sessanta non vaccinati senza neanche una dose (18%).

Chiaramente il turismo consiste nella grande risorsa dei luoghi di Magna Grecia non vuole essere gettato alle ortiche. Si stanno predisponendo quindi ad aumentare i posti letto per allontanare la Sicilia dal pericolo di fascia gialla che farebbe scappare i turisti. Ma si dovrebbe resistere, almeno fino al 29 agosto, grazie al conteggio dei posti letto effettivamente ancora disponibili. Nel rapporto tra posti occupati per Covid e quelli disponibili in Sicilia si conteggiano anche i letti implementati per l’emergenza ed è così che la proporzione si abbassa. A fine mese, però, il giallo pare inevitabile.

