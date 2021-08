Addio Nicoletta Orsomando

Si è spenta dopo una breve malattia all’età di 93 anni. Ha fatto parte dei primi grandi ingressi della Rai quando l’editoria era considerata una missione sociale di sacro valore. Aveva altre ambizioni, ma in un’intervista all’Ansa racconta che si convinse a rimanere in Rai su consiglio del padre.

Nel ’68 tentò anche di proporsi nei telegiornali ma durò poco. Un direttore di allora le consigliò di trovarsi un aiutino politico per tentare questa carriera. Nella stessa intervista Nicoletta non dice chi fosse. La classe non è acqua.

La signora ‘buonasera’ si distingue anche quando le ferite sono cicatrizzate. Ha rappresentato quella grazia e quello stile Rai che negli anni sono andati persi. La conserveremo nei ricordi come ideale di questi valori oramai irraggiungibili.