Villae Film Festival, dal 6 settembre film al via la seconda parte della kermesse

Riprendono gli appuntamenti con il Villae Film Festival con film e cartoni animati. La seconda parte della kermesse, dopo la tappa a Villa Adriana in luglio, è a Villa D’Este, lungo il Gran Viale, dal 6 al 12 settembre. Saranno proiettati film i cui registi sono anche artisti in ambiti diversi dal cinema, tra i quali Deserto rosso di Michelangelo Antonioni e Il giardino delle delizie di Lech Majewski.

Villae Film Festival è un’iniziativa realizzata dall’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – Villae in collaborazione con Associazione Culturale Seven e con il patrocinio e il sostegno del MiC– Direzione generale Cinema e Audiovisivo e di Regione Lazio, con il patrocinio del Comune di Tivoli e dell’UICI e con la collaborazione di Istituto Luce Cinecittà, della Tibur Tivoli Film Commission, della Roma Lazio Film Commission.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Programma Villa d’Este dal 6 al 12 settembre 2021

Lunedì 6.IX

Ore 20.30 incontro LA RIVOLUZIONE SIAMO NOI. Introduce Andrea Bruciati.

Ore 21.00 i filmati dell’Archivio Storico Luce

Ore 21.15 proiezione LA RIVOLUZIONE SIAMO NOI di ILARIA FRECCIA

trailer film

Martedì 7.IX

Ore 20.30 incontro i mestieri del cinema e UN CHIEN ANDALOU e BELLA DI GIORNO. Introduce Andrea Bruciati.

Ore 21.00 i filmati dell’Archivio Storico Luce

Ore 21.15 proiezione UN CHIEN ANDALOU e BELLA DI GIORNO di LUIS BUÑUEL

trailer film trailer film

Mercoledì 8.IX

Ore 20.30 incontro i mestieri del cinema e DESERTO ROSSO. Introduce Andrea Bruciati.

Ore 21.00 i filmati dell’Archivio Storico Luce

Ore 21.15 proiezione DESERTO ROSSO di MICHELANGELO ANTONIONI

trailer film

Giovedì 9.IX

Ore 20.30 incontro i mestieri del cinema e UMANO NON UMANO. Introduce Andrea Bruciati.

Ore 21.00 i filmati dell’Archivio Storico Luce

Ore 21.15 proiezione UMANO NON UMANO di MARIO SCHIFANO

trailer film

Venerdì 10.IX

Ore 18.00 proiezione MARTIN EDEN di PIETRO MARCELLO

Ore 20.30 incontro i mestieri del cinema e MARINA ABRAMOVIĆ THE ARTIST IS PRESENT. Introduce Andrea Bruciati.

Ore 21.15 i filmati dell’Archivio Storico Luce

Ore 21.30 proiezione MARINA ABRAMOVIĆ THE ARTIST IS PRESENT di MATTHEW AKERS e JEFF DUPRE

trailer film

Sabato 11.IX

Ore 18.00 proiezione BIANCANEVE di WALT DISNEY

Ore 20.30 incontro i mestieri del cinema e IL GIARDINO DELLE DELIZIE. Introduce Andrea Bruciati.

Ore 21.15 i filmati dell’Archivio Storico Luce

Ore 21.30 proiezione IL GIARDINO DELLE DELIZIE di LECH MAJEWSKI

trailer film trailer film

Domenica 12.IX

Ore 18.00 proiezione FANTASIA di WALT DISNEY

Ore 20.30 incontro i mestieri del cinema e LA DOLCE VITA. Introduce Andrea Bruciati.

Ore 21.15 i filmati dell’Archivio Storico Luce

Ore 21.30 proiezione LA DOLCE VITA di FEDERICO FELLINI

trailer film

Programma Villa d’Este dal 6 al 12 settembre 2021

Prenota il tuo biglietto di ingresso gratuito