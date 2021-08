Stava picchiando l’ex moglie, arrestato a Guidonia Montecelio

Arrestato a Guidonia Montecelio un uomo accusato di maltrattare l’ex moglie. Lui, italiano di 53 anni, è stato fermato dai carabinieri della tenenza di Guidonia intervenuti dopo l’ennesima chiamata della donna.I militari, ben a conoscenza della situazione tra i due ex coniugi, appena ricevuta la richiesta di soccorso hanno raggiunto l’abitazione della vittima rapidamente trovando l’uomo ancora all’interno della casa.

All’arrivo della pattuglia l’ex marito stava aggredendo verbalmente e, sopratutto, fisicamente la poveretta con calci e pugni, noncurante della presenza dei due figli minori che attoniti stavano assistendo alla scena.

I carabinieri hanno immediatamente immobilizzato l’aggressore, arrestandolo, e poi hanno provveduto a soccorrere la donna, che ha dovuto far ricorso alle cure mediche. Lui, già gravato da un divieto di avvicinamento all’ex moglie per le condotte violente tenute in passato, è stato portato presso il carcere di Rieti.