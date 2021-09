Mensa scolastica a Castel Madama: per l’iscrizione occorre Spid e Isee 2021

Uffici comunali a lavoro per terminare la procedura per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio mensa nelle scuole di Castel Madama. Subito dopo saranno aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2021-2022. Con una novità: l’ufficio scuola nel frattempo ha inviato un messaggio alle famiglie degli studenti per informarle che per effettuare le iscrizioni online ed avere accesso all’applicazione “Servizi mensa”, da quest’anno, occorrerà essere dotati di Spid (come stabilito dagli articoli dal 23bis al 37 bis della Legge 120/2020, e dell’ISEE 2021. “Invitiamo le famiglie sprovviste di Spid e di Isee di acquisire questi dati al fine di procedere in tempi rapidi all’iscrizione e all’avvio del servizio. Abbiamo ritenuto opportuno” spiega l’assessore Sara Beccaria, “avvisare e chiedere fin da ora la collaborazione dei genitori, viste le diverse modalità di iscrizione e la gara di affido che ha protratto i termini per richiedere il servizio mensa. Tempi tecnici ai quali bisogna attenersi per legge”.

Condividi l'articolo: