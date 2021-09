FIANO ROMANO – Annunciata la nuova Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo

Cambio di guardia nella direzione del IC Fiano Romano.

La nuova dirigente, Annunziata Marciano, è la sessantenne nata a Formia che ha già diretto la scuola elementare Carlo Pisacane di Roma, diventando il simbolo dell’inclusione per l’esistenza di classi composte in stragrende maggioranza da figli di immigrati.

E’ però anche la stessa dirigente dell’IC di via Trionfale a Roma, finita nel gennaio del 2020 al centro di numerose polemiche, come riferisce un lancio ANSA dell’epoca, “per il testo di presentazione della scuola pubblicato sul proprio sito, un testo che, tra le informazioni logistico-didattiche, fornisce anche un presunto spaccato sociologico che finisce per essere classista descrivendo, attraverso l’estrazione sociale, la ripartizione degli studenti nelle varie sedi scolastiche. In un plesso dell’Istituto ci studiano i ragazzi “dell’alta borghesia” assieme ai figli “di colf e badanti che lavorano per le loro famiglie”, mentre nella sede che si trova “nel cuore del quartiere popolare di Monte Mario” siedono tra i banchi alunni di “estrazione sociale medio-bassa””.

Nel frattempo Loredana Cascelli, la dirigente scolastica precedente, ha fatto ricorso contro il decreto del Direttore Generale che ha stabilito il suo trasferimento d’ufficio all’IC di Civitella San Paolo.

L’annuncio del passaggio di consegne è stato dato ufficialmente pochi minuti fa dal candidato sindaco Davide Santonastaso, dimessosi nel 2021 da Assessore alla Scuola.



(A. I.)