MONTEROTONDO – L’8 settembre si celebra la Battaglia di Monterotondo

Sabato 8 settembre si celebrerà il 78° anniversario della Battaglia eretina, avvenuta il 9 settembre del 1943.

In ottemperanza alle prescrizioni per il contenimento del Covid 19, si svolgeranno presso il Giardino del Cigno in forma ridotta.

In caso di pioggia le celebrazioni si terranno presso la Sala Consiliare “Peter Benenson”, dove sarà

consentito l’accesso, considerate le nuove disposizioni, solo ai possessori del Green Pass.

Nel corso della cerimonia verranno eseguiti alcuni brani dall’Associazione Musicale Eretina.

(A. I.)