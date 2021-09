“Sanità pubblica flop nel polo Palestrina-Colleferro”

Appello al primo cittadino di Guidonia Michel Barbet, presidente della conferenza dei sindaci della Asl Roma5, e la pianificazione di una manifestazione di protesta per il 25 settembre a Colleferro. Il Comitato Salute ed Ambiente, presieduto da Stefano Fabroni, è tornato a chiedere più garanzie per la sanità pubblica e un rafforzamento degli ospedali di Palestrina e Colleferro, carenti di strumentazione, posti letto e personale.

Secondo Fabroni la conferenza dei sindaci della Asl Roma 5 non funzionerebbe “in gran parte per le carenze organizzative e strutturali dell’organo stesso”. “Abbiamo chiesto quindi al Michel Barbet,”, ha aggiunto il presidente del Comitato Salute ed Ambiente, “di provvedere al più presto all’adozione di un regolamento che garantisca tra gli altri la partecipazione dei cittadini, la trasparenza e la pubblicità. Purtroppo però è trascorso un mese e mezzo, ma non vediamo nessun progresso in questa direzione”. In segno di protesta il Comitato organizzerà una manifestazione per il 25 settembre fuori dall’ospedale di Colleferro. “Siamo stanchi di essere cittadini di serie B. La situazione va via peggiorando da 15 anni”, la lamentela.