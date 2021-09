FIANO ROMANO – Qui trovate la lista di Fiano 2030

Dopo un sedicesimo posto in lista a lungo vacante in seguito all’allontanamento spontaneo di Vincenzo Pomili, trasmigrato nella lista rivale di Insieme per Fiano, Davide Santonastsao ha consegnato venerdì la versione definitiva, che trovate sotto.

Lista “Fiano 2030”

Candidato sindaco: Davide Santonastaso

Ottorino Ferilli

Donatella Pezzola,

Gina Luciani

Flavio Di Muzio

Francesca Martella

Leila Sorrento

Primo Sparnacci

Fatima Masucci

Mattia Gianfelice

Vittoria Iannuccelli

Marco Cannistrà

Marco Marinelli

Edia Pezzola

Barbara Orsi

Francesca Stangoni

Nello Steau

(A. I.)