Ripresi i lavori dei marciapiedi su Via Palombarese

Sono ripartiti lunedì mattina i lavori dei marciapiedi su Via Palombarese, la priorità dei lavori è concentrata al fine di adeguare l’incrocio all’altezza di Via Marche che dovrebbe essere ultimato prima della ripartenza scolastica per non “appesantire” ulteriormente la circolazione dei mezzi di trasporto. La modifica del marciapiede ha l’intento di allargare l’entrata e l’uscita Via Palombarese – Via Marche – per una migliore funzionalità, per la sicurezza ed anche per il decoro urbano di Santa Lucia.

Oggi, mercoledì 8 settembre sono invece iniziati i lavori per i marciapiedi lato Valle, partendo da Guidonia.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti dei lavori.