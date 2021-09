Tre occasioni e tre appuntamenti importanti da cerchiare in rosso sul calendario. Sabato 11 e 18 settembre, i ragazzi della Tivoli Rugby e della sua Seniores, saranno in Piazza Garibaldi in occasione del “Settembre tiburtino”, con attività gratuite pensate per far conoscere il rugby ai più piccoli. Sabato 25 settembre invece, al campo C dello Stadio Olindo Galli andrà in scena un Open Day gratuito pensato per bambini dai 4 ai 14 anni.

di Valerio De Benedetti