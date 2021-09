Simone Mozzetta presenta “Io Vivo San Polo”

“Io Vivo San Polo” presenta programmi e candidati. La lista di Simone Mozzetta, 39 anni, agente di commercio, padre di due bambini, candidato sindaco a San Polo dei Cavalieri ha dato appuntamento a sostenitori ed elettori sabato 11 settembre alle 17.30 al ristorante Agrifoglio, una terrazza sul paese. Sarà l’occasione per presentare nel dettaglio i progetti su cui punterà la coalizione. A seguire sarà offerto un piccolo rinfresco. Mozzetta è sostenuto dal sindaco uscente Paolo Salvatori, che dopo dieci anni di mandato ha deciso di non ricandidarsi. Nella sua squadra il vicesindaco uscente, Matteo Filoni, un assessore e quattro consiglieri comunali. Ecco tutti i nomi: Gustavo Alessandrini, 60 anni, operaio; Vito Caruso, 45 anni, dipendente Cotral; Lamberto Ferrazzi, 61 anni, dipendente ministero Finanze; Matteo Filoni, 45 anni, imprenditore; Lavinia Giosué, 23 anni, laureata in Lingue e Letterature; Katia Gubinelli, 41 anni, dipendente sindacato; Mirko Lattanzi, 43 anni, dipendente comune di Marcellina; Oreste Lori, 62 anni, dipendente ministero Beni Culturali; Mario Proietti, 73 anni, pensionato e Mariapaola Trusiani, 43 anni, impiegata.

