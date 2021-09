Sua maestà il baccalà

Con un piccolo capolavoro di sintesi tra innovazione e tradizione il giovane chef romano Rocco Paglia, nell’ambito della seconda edizione di “Roma baccalà” in corso alla Garbatella, ha conquistato in un colpo solo il primo premio di arte culinaria Acir “Gran Roma Baccalà” e il premio speciale Anna Dente promosso dal Centro agroalimentare Roma – La Casa della gastronomia. Ha vinto in una sfida tra 15 cuochi arrivati da tutta Italia. Ha puntato sulla cipolla di Tropea e sulla barbietola. Chef Paglia, 34 anni, ha la sua base creativa al quartiere di Centocelle dove ha fondato il Mabe, uno dei ristoranti gourmet più apprezzati nell’ambito del ricambio generazionale che sta caratterizzando la vita commerciale di uno dei quartiere pop di Roma, puntando sull’innovazione e sulla qualità.

La gara tra campioni dei fornelli solo uno degli eventi della kermesse organizzata, fino a domenica 12 settembre, da Ostissimi, l’associazione degli Osti di Roma.

Per tutto il fine settimana il viaggio, alla Garbatella, continua tra incontri, assaggi, laboratori e riflessioni intorno alla specialità ittica che chiama in causa storia, religione, antropologia e cultura popolare.

L’ingresso all’evento e ai laboratori è gratuito. Il programma completo si trova qui

(Ade. Pie)