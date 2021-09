Venezia 78: “America Latina”, il lato oscuro di un uomo

Ricerca interiore

Scatenati i fotografi per la coppia dell’estate, Jennifer Lopez e Ben Affleck, sbarcati al Lido di Venezia per presentare al Festival il film fuori concorso “The last duel” di Ridley Scott di cui l’attore americano è sceneggiatore e protagonista con Matt Damon e Adam Driver.

In attesa del red carpet di stasera degli stellari “Bennifer”, la giornata di ieri si è chiusa con la proiezione del film “America Latina” dei gemelli Fabio e Damiano D’Innocenzo con Elio Germano.

Nella pellicola l’attore veste i panni di un dentista che, villetta nel paesaggio umido della ex palude pontina, moglie amorevole e due figlie, farà una scoperta sconvolgente nella cantina di casa e l’assurdo si impossesserà della sua vita.

“Un’indagine sul lato oscuro”, ha detto Germano, “Una ricerca, dentro la testa del protagonista, del bene e del male, o meglio della sincerità e delle verità di facciata. Anche una persona delicata e innamorata, perbene può trovarsi a essere per male. Un’indagine su un uomo che ci dice molto dell’intera società”.