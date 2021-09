Subiaco, la campionessa Maria Gismondi convocata ai mondiali skiroll

È tempo di convocazioni per i Mondiali di skiroll ed una nuova soddisfazione arriva per un’atleta sublacense, Maria Gismondi. Da martedì 14 a domenica 19 settembre in Val di Fiemme si terrà questa manifestazione; la scelta di Gismondi arriva dal direttore tecnico Michel Rainer. Nel 2019, ad appena 15 anni, decise di lasciare la sua Subiaco per trasferirsi nella lontana Tarvisio e proseguire la sua crescita grazie alla strutture del Liceo Sportivo Bachmann. Una scelta coraggiosa quella della classe 2004, che a livello giovanile ha mostrato di avere grande talento. Ora questa nuova avventura, con il sogno di seguire le orme di un altro atleta sublacense come Valerio Checchi.

