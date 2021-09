Incidente mortale a Tivoli, pedone investito su viale Mazzini

Tragico incidente, questo venerdì pomeriggio verso le 17.30, alle porte del centro cittadino di Tivoli. Un uomo di 74 anni, T.P., è stato investito mentre attraversava viale Mazzini. L’anziano è stato subito trasportato in ospedale e per lui è arrivata anche un’eliambulanza, ma è stato tutto inutile. Il signore è deceduto poco dopo al San Giovanni Evangelista e la sua salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che, oltre ai rilevi, hanno ascoltato diversi testimoni ed hanno sequestrato i veicoli coinvolti nell’incidente, ben quattro. Stando alle prime ricostruzioni l’anziano è stato ucciso da una fatale carambola. Un primo mezzo, sembra un furgone, ha tamponato una macchina che si era fermata per far attraversare il signore. Quest’ultima avrebbe poi urtato due veicoli in sosta. Comunque dagli accertamenti condotti dagli agenti, e dalle testimonianze, si potrà fare piena luce sull’accaduto. Gli autisti si sono tutti fermati e quello che avrebbe innescato l’incidente è stato sottoposto ai test per rilevare l’assunzione di droghe o alcool.

Viale Mazzini è stato chiuso per consentire dapprima i soccorsi e poi per far eseguire i rilievi alla polizia locale.