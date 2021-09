Mentana – L’Istituto “Paribeni” usufruirà del parcheggio del centro anziani

In vista della riapertura delle scuole a Mentana verrà messo a disposizione il parcheggio auto del Centro Anziani di Casali per permettere ai genitori degli studenti frequentanti il vicino Istituto “Paribeni” di Vigna Santucci di parcheggiare la propria vettura.

Nelle fasce orarie di apertura del parcheggio, che vanno dalle 7,30 alle 9,00 e dalle 15,30 alle 17,00, sono stati istituiti i seguenti cambiamenti alla circolazione nella zona:

per raggiungere il parcheggio, da qualunque direzione si provenga, si ha l’obbligo di entrare da Via Cianfroni o da Via della Fontuccia dove sarà posizionata specifica segnaletica con la seguente dicitura: “CENTRO SOCIALE ANZIANI DI CASALI”.