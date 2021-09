L’anno scolastico sta per iniziare, l’Amministrazione Comunale, gli Uffici Comunali e la Dirigenza Scolastica sono stati impegnati, in questi ultimi mesi, per consentire agli studenti e agli insegnanti di potere svolgere le lezioni in maniera più sicura e più confortevole, – inizia così il videomessaggio del Sindaco Iacomussi alla cittadinaza –

>>> Guarda qui sotto il video <<<