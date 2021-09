Tivoli. Sono trascorsi tredici anni dall’ordinazione di Monsignor Parmeggiani

E’ il venti settembre quando Don Mauro Parmeggiani viene ordinato vescovo dal Cardinale Camillo Ruini.

Pochi giorni dopo, Monsignor Parmeggiani diventa Presule della Diocesi di Tivoli. Attualmente è membro della Commissione episcopale per la famiglia, i giovani e la vita della Conferenza Episcopale Italiana ed è, dal giugno 2010, delegato per la famiglia e la vita e per la pastorale giovanile della Conferenza episcopale laziale. Lo scorso febbraio ha istituito un osservatorio sul mondo giovanile in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, i cui lavori sono stati inaugurati con un convegno di ascolto e riflessione.