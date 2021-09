Eleonora Cecere: “Gianni Boncompagni era un genio”

Il 19 settembre del 1991 si accendevano i riflettori negli studi di Non è la Rai. Una delle giovanissime protagoniste, impegnate per circa un’ora e mezzo ad esibirsi in canti corali e balli di gruppo, è Eleonora Cecere che ha vissuto sempre a Castelnuovo di Porto. Oggi Eleonora ha 43 anni e ne conta 38 trascorsi nel mondo dello spettacolo. A marzo ha dichiarato ai microfoni di Rai Radio 2 di aver fatto la vigilante per aiutare la famiglia, ma quando aveva solo 5 anni ha vinto il concorso nazionale Baby Star dedicata ai talenti in erba. Dell’ideatore di Non è la Rai ha detto: “Era un genio”.

