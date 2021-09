Il Lazio fra le regioni top per la pizza

La migliore pizza del globo è casertana. A confermarlo per il secondo anno consecutivo è 50 Top Pizza 2021, giunta alla V edizione della celebre guida on-line di settore. Su 100 pizzerie, dal 1° al 50° posto si sono aggiudicate la menzione di “Pizzerie Top”, mentre quelle dal 51° al 100° sono indicate come “Grandi Pizzerie”. Trionfa la Campania con 29 insegne. Segue il Lazio con 13 locali, che batte la Lombardia (12). Quindi Toscana (10), Veneto e Piemonte (6), Puglia, Sicilia e Sardegna (4), Abruzzo (3), Emilia-Romagna e Marche (2), Basilicata, Calabria, Liguria, Trentino-Alto Adige e Umbria (1). La guida 2021 italiana è completata dalle 293 “Pizzerie Eccellenti” sparse per lo Stivale.

Condividi l'articolo: