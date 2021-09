Fiano Romano. LAV ha investigato su “I Love Reptiles”

Tra giugno e luglio il team investigativo LAV ha documentato le tre principali fiere di animali esotici in Italia, rivelando una realtà “fuori controllo, con tragici contraccolpi su migliaia di animali e concreti rischi sanitari per la collettività”. Il commercio e la detenzione di animali esotici in Italia, infatti, sono fenomeni tanto diffusi quanto poco noti al grande pubblico. Eppure si stima che siano milioni gli animali trafficati ogni anno nel nostro Paese, tra esercizi commerciali “autorizzati”, fiere, commercio online e scambi tra privati. Le attività investigative hanno interessato, per oltre un mese, gli eventi I Love Reptiles a Fiano Romano (RM), Reptiles Day a Longarone (BL), ed Esotika Pet ad Arezzo.

