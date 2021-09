L’addio ad Angela Merkel lo dà un tenero peluche

189 euro per 500 esemplari

Un orsacchiotto color miele con le inconfondibili fattezze di Angela Merkel. L’ha messo in produzione una nota azienda bavarese di giocattoli: un omaggio alla Cancelliera giunta al capolinea di un “regno” durato ben 16 anni.

Alto 40 centimetri, il peluche ha la stessa capigliatura a caschetto ed indossa anche una giacchetta rossa, molto simile a quelle sfoggiate dalla Merkel durante gli incontri pubblici. Ma soprattutto il tenero animaletto tiene le zampe nella caratteristica, per non dire iconica, posa “a rombo” (o “a diamante”) tipica di Frau Merkel.

Certo, il prezzo del pupazzo è piuttosto elevato: 189 euro. Ma ad accaparrarsi il morbido toy saranno in pochi, poiché gli esemplari messi in circolazione sono soltanto 500.

Il numero 16 di questa edizione limitata – sedici come gli anni trascorsi dalla Merkel nella sede del Bundeskanzleramt a Berlino – verrà inviato con tanti complimenti all’indirizzo privato di una delle donne finora più potenti del pianeta.

C’è da dire che la Cancelliera “pensionata” è in ottima compagnia: tra gli altri leader globali che hanno avuto l’onore di assumere le fattezze di un analogo peluche, l’ex presidente americano Barack Obama, l’ex premier tedesco Helmut Schmidt e la regina Elisabetta (che, di diventare ex, non sembra proprio averne alcuna voglia).