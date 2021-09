La Regione Lazio, anche quest’anno, partecipa con un proprio stand al WTE (World Tourism Expo) XII edizione del, Salone Mondiale del Turismo che si svolgerà a Padova, nella prestigiosa sede storica del Palazzo della Ragione, dal 23 al 25 settembre 2021.

L’appuntamento, dal titolo “Materiale, immateriale e naturale: il Lazio e la varietà del suo patrimonio UNESCO” si terrà nella Sala Cavallo, il 24 settembre alle 15:00, alla presenza dell’Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, Valentina Corrado, del Direttore Parco Regionale Bracciano – Martignano, Daniele Badaloni, del Direttore dell’Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa D’Este di Tivoli, Andrea Bruciati, del Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Unindustria di Viterbo, Alessandra Sensi e, in rappresentanza del Gruppo Archeologico Romano, Sara Mancini. Modererà l’incontro il Direttore scientifico del WTE, Robert Piattelli.