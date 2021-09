Precisazione sulla costruzione del “nuovo” Istituto Olivieri

La chiusura dell’Istituto Olivieri di Tivoli ha gettato di nuovo nella Dad (e nello sconforto) i ragazzi che pensavano di ritornare a scuola in una normalità più o meno ritrovata. Come già accennato dalla vicesindaca della Città Metropolitana Zotta, ci vorranno mesi per avere una situazione di lezioni in presenza, sicuramente non prima di Natale. Il tutto è legato alla costruzione dei moduli abitativi scolastici, in una formula di edilizia veloce già sperimentata in altri istituti superiori. Però, anche se individuata in linea di massima la sede dove collocare tali moduli (a Villa Adriana, davanti alla sede dei Vigili del Fuoco), bisogna avere le risorse finanziarie, stimate a un milione di euro, cifra che la Città Metropolitana ha chiesto al Ministero dell’Istruzione. Solo quando quest’ultimo risponderà, sarà possibile sapere i tempi del via ai lavori e del reale ritorno in classe.

