VICOVARO – Omaggio al milite ignoto

Nel centenario della traslazione del Milite Ignoto nel Sacello dell’Altare della Patria a Roma , in vista della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” (04.11.21), sabato pomeriggio, a partire dalle ore 16:00 in Piazza S. Pietro, l’Amministrazione Comunale terrà una cerimonia ufficiale e pubblica in omaggio al Milite Ignoto, ai Caduti e ai Martiri di Vicovaro.