1° Festa della Birra a Tivoli Terme

Appuntamento da non perdere per gli amanti della birra: il 24 e 25 settembre a Tivoli Terme, in piazza B. della Queva, si svolgerà la prima edizione della Festa della Birra. La manifestazione rientra nel grande palinsesto del Settembre Tiburtino organizzato dall’Unione Commercianti di Tivoli con il patrocinio dell’amministrazione.

Saranno due giorni ricchi di eventi, con gli stornelli in romano e napoletano di Claudio Melchiorre in arte Rugantino, con la musica della Rino Gaetano Band e della Michael Jackson Tribute Band insieme all’esibizione del gruppo majorettes di Fonte Nuova Charlie’s Dancers.

Inoltre spazio alla solidarietà, gli Ambasciatori dell’Amatriciana nel mondo prepareranno il loro piatto tipico, l’incasso contribuirà alla costruzione della casa delle api che verrà realizzata ad Amatrice.

(Se.Sp.)