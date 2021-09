Ancora emergenza su Via Le Piane, oggi 23 Settembre 2021 ACEA comunica che è necessario dover chiudere il flusso idrico per consentire la riparazione del danno sulla via. Questo – dichiara ancora ACEA – causerà un forte abbassamento di pressione e/o mancanza d’acqua nelle seguenti vie: Via Le Piane , Via Italia, Via Provinciale Capena e Vie limitrofe.