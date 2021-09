A Tivoli il 20° anniversario della prima donna nelle Forze Armate

In un tempo non molto lontano, per secoli e secoli, la divisa è stata esclusivamente una prerogativa degli uomini e in occasione della ricorrenza dei 20 anni dell’ingresso della prima donna nelle forze armate, Assoarma (consiglio periferico di Tivoli, Fonte Nuova, Marcellina, Subiaco, Olevano Romano) ha organizzato una serie di eventi nelle giornate di venerdì 24 e sabato 25 settembre, al convitto nazionale Amedeo di Savoia Duca d’Aosta. Gli appuntamenti per il ventesimo anniversario dell’ingresso della prima donna nelle forze armate sono stati organizzati sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo e con il patrocinio del Comune di Tivoli, del Consiglio regionale del Lazio, di Assoarma e dello Stato maggiore della Difesa e a cura del consiglio periferico di Assoarma “area Tivoli”, del comitato “Vent’anni della prima donna nelle forze armate” e del consigliere incaricato dal sindaco per le associazioni combattentistiche, d’arma e di polizia, ricorrenze e cerimonie militari Paolo Cicolani, che è anche presidente del Consiglio periferico di Assoarma “area Tivoli”. Alle 18 di venerdì 24 al Teatro Giuseppetti si esibirà in concerto la fanfara dell’esercito italiano. Madrina della serata sarà l’attrice Maria Grazia Cucinotta. Il giorno successivo, sabato 25, nell’aula magna del convitto si terrà un convegno con la partecipazione, tra gli altri, anche di un rappresentante dello Stato maggiore della Difesa.

