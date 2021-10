MONTEROTONDO – La Federazione Nazionale Pensionati della CISL in riunione

Il 7 ottobre 2021, alle ore 15,00 si terrà presso il Parco Parco Arcobaleno (ex ONMI) una assemblea pre-congressuale, che si tiene ogni 4 anni, per votare i componenti del direttivo del coordinamento delle Rappresentanze Locali Sindacali e i Rappresentanti della sede di Monterotondo e Fiano Romano della Federazione Nazionale Pensionati della CISL che si trova nella cittadina eretina, in via Marsala 3/5. Questa ospita anche il patronato, il CAF e la sede per le vertenzialità.

Durante l’assemblea, verrà nominato o confermato il coordinatore della RLS, che oggi è Silvano Papitto (il quale aprirà i lavori), in base ai voti dei circa 70 iscritti che interverranno.

Nello stesso contesto, verranno nominati i 7 delegati che parteciperanno al congresso di Roma Capitale e Rieti, che si terrà a Roma il 24 novembre prossimo, che deciderà i nomi del Segretario Generale Provinciale e di quello Regionale.

Interverranno ai lavori del 7 ottobre i commissari di Roma Capitale e Rieti, Pompeo Mannone e Franco Simeoni.