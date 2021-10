La vita di Zlatan Ibrahimović diventa film

Dopo i film su Francesco Totti e Roberto Baggio, due straordinari fuoriclasse del calcio internazionale è il turno del più istrionico, irriverente e altezzoso dei grandi campioni: Zlatan Ibrahimović. All’asso svedese è dedicato il film “Zlatan”, in uscita l’11 novembre nelle sale italiane – in anteprima rispetto al resto del mondo – distribuito da Lucky Red e Universal Pictures che ne hanno diffuso il primo trailer nel giorno del 40/o compleanno del bomber milanista. Il film, scritto da Jakob Beckman e David Lagercrantz, tratto dell’autobiografia “Io, Ibra” che Lagercrantz ha scritto con lo stesso Ibrahimović, tradotta in più di 30 lingue e edita in Italia da Rizzoli, è diretto da Jens Sjogren. Ad interpretare l’attaccante due attori: Dominic Bajraktari Andersson (11-13 anni) e Granit Rushiti (17-23 anni). Ibrahimović, è stato coinvolto nel progetto e ha fornito consulenza in ogni fase del processo di scrittura della sceneggiatura.

