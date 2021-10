Elezioni Castel Madama – Ecco i nomi del nuovo Consiglio Comunale

Il nuovo consiglio comunale di Castel Madama sarà composto da 12 consiglieri con a capo il sindaco Michele Nonni, espressione della lista “Tutta un’altra storia”. Gli otto seggi della maggioranza andranno alla lista del sindaco: Stefano Scardala (810 voti), Silvia Cascini (401), Simona Moriconi (347), Angelo Moreschini (300), Enrico Cascini (275), Luisa Troia (262), Claudia Vasselli (253), Antonio Sciarretta (209). Entreranno in consiglio anche 4 componenti dell’opposizione legati alla lista ViviAmo Castel Madama: Isabella Bianchi, candidata a sindaco, Federico Pietropaoli (429 voti), Matteo Iori (419) e Sara Beccaria (370), tutti e tre ex assessori della giunta del sindaco uscente Domenico Pascucci, per dieci anni alla guida della cittadina. Pascucci non siederà più in consiglio comunale: ha ottenuto solo 71 preferenze. Nessun posto anche per Enzo Stazi, il terzo candidato a sindaco della tornata elettorale: la lista “Scegli la Ripartenza”, non ha raggiunto il quorum.

