Tivoli. Al Comune, firmato il contratto del personale non dirigente

È stato firmato il contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente per la parte economica per la costituzione e utilizzazione del fondo per le risorse decentrate per l’annualità 2021. Le trattative si sono svolte nelle scorse settimane tra la delegazione del Comune di Tivoli (costituita dalla segretaria generale Antonia Musolino, che è anche dirigente a interim del Personale, la vicecomandante Eleonora Giusti e i dirigenti Riccardo Rapalli e Tullio Lucci), i rappresentanti sindacali territoriali (Fp Cgil, Cisl, Uil) e le Rsu. Il contratto – per il quale si era giunti alla firma di una preintesa ad agosto – riguarda circa 200 dipendenti del Comune di Tivoli. Per l’assessora al Personale Angela Dimiccoli “si è trattato della conclusione positiva di un lungo percorso di concertazione che ha avuto come centro d’interesse le esigenze contrattuali dei lavoratori del Comune ed è il proseguo del lavoro avviato l’anno scorso con la firma del contratto decentrato parte normativa. Per giungere a un tale risultato è stato necessario conciliare le istanze e le riflessioni di tutte le parti coinvolte, un lavoro che si è svolto in un clima disteso”. Tra i contenuti del contratto, la valorizzazione dell’indennità di specifica responsabilità per le categorie C e D, unitamente all’indennità di servizio esterno.

