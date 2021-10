Fiano Romano. Di Lorenzo il baby fenomeno delle due ruote

Lo sport motoristico negli ultimi anni ha iniziato a sfornare giovanissimi talenti, è sufficiente ricordare l’olandese Max Verstappen che a soli 17 ha iniziato a correre in Formula Uno con la Toro Rosso. Anche nel mondo delle due ruote non mancano certo i campioni del futuro e uno di loro sembra proprio essere Gabriel Di Lorenzo, bimbo (ha nove anni) di Fiano Romano. Il giovane asso delle moto si è laureato lo scorso week end Campione Italiano Supermoto categoria S Junior 65cc (campionato di punta della specialità e sotto egida della FMI). Inoltre, il motociclista è il pilota ufficiale del Team AI29 Racing Team di Andrea Iannone ed è tesserato con il Moto Club CID’A (Circuito Internazionale d’Abruzzo). Gabriel Di Lorenzo, ha certamente le qualità agonistiche e tecniche non comuni. Alla pista come sempre spetta il verdetto finale per ritrovarlo anche nel prossimo futuro fra i grandi della disciplina.

