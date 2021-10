Tivoli virtuosa, stop allo spreco alimentare

Tivoli dice stop allo spreco elementare. È partito il progetto “Dispensa l’eccedenza”. Un’iniziativa promossa dal settore Servizi sociali e finanziato dal Comune di Tivoli con 6mila euro. Il progetto unisce agli obiettivi di lotta allo spreco alimentare anche il recupero del sovrappiù a scopi di beneficenza per il sostegno alle famiglie più bisognose del territorio, grazie al contributo di una rete di associazioni: Asa Tivoli spa; l’associazione Banco Alimentare del Lazio; l’associazione Equoevento; la confraternita Misericordia di Villa Adriana; Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene.

Il Comune e Asa realizzeranno sui propri canali comunicativi delle campagne di comunicazione con contest sui social network per incentivare la donazione delle eccedenze alimentari e verrà indetto un premio comunale, che sarà riconosciuto alle tre attività commerciali (forni, pizze al taglio, pasticcerie etc.) che avranno effettuato il maggior numero di donazioni.

Base fondamentale per lo svolgimento del progetto è la piattaforma Youfeed, tramite la quale i cittadini e le attività commerciali che aderiranno potranno effettuare la donazione delle eccedenze alimentari. Proprio attraverso questa piattaforma informatica i prodotti verranno assegnati alle strutture caritative già convenzionate con il Banco Alimentare del Lazio.

