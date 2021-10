Tivoli – Al via alla 17a Mostra Micologica

Pur nel rispetto di prevenzione e di protezione stabilite per fronteggiare la pandemia Covid-19, anche quest’anno non abbiamo voluto far mancare ai nostri Associati, alle Autorità cittadine e regionali che hanno offerto il loro patrocinio e, soprattutto, alla popolazione intera, un momento di cultura micologica, realizzando il nostro appuntamento con i Funghi nel territorio tiburtino. In attesa di poter tornare agli splendori di un tempo con le attività satelliti che pur brillando di luce riflessa in un contesto così scientificamente rilevante, esporremo anche quest’anno per il piacere e la curiosità di quanti vorranno partecipare, il frutto del raccolto dello studio e della determinazione di amici, cercatori, associati, Micologi legati da sincero affetto a questa Associazione che ormai è un tutt’uno con il territorio.

Non sarà la mancanza del convegno, pur interessante, della competizione per il fungo meno comune, sempre partecipatissima, della degustazione, sempre gradita, e della giornata didattica del lunedì dedicata alle scuole a far perdere peso a questa manifestazione che, da parte nostra, sarà curata come sempre con passione e sacrificio per chiunque ne voglia beneficiare. Ai visitatori della mostra verrà consegnata una brochure su alcune Boletales del territorio, realizzata dai Micologi A.Mi.T. che saranno a disposizione per le spiegazioni del caso sui funghi esposti. Si raccomanda l’uso della mascherina e la disinfezione delle mani che verrà assicurata, come il controllo del green pass dal personale A.Mi.T. presente che, inoltre, curerà il distanziamento. Tutto questo per poter godere fino in fondo di una iniziativa che ci inorgoglisce.