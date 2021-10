Obiettivo: produrre cibo nello spazio

In previsione di viaggi di esplorazione sulla Luna e su Marte sempre più frequenti e di sempre maggiore durata, il ministero giapponese dell’Agricoltura ha annunciato di aver stanziato una prima tranche di budget di 310 milioni di yen, poco più di 2,5 milioni di euro, destinato a finanziare studi da parte di consorzi, università e organizzazioni private sulla possibilità di produrre cibo direttamente nello spazio.

Il governo spera così di generare un circolo virtuoso che attivi studi in tal senso, per avere strumenti adeguati nel prossimo futuro per affrontare problemi come la scarsità di cibo sulla Terra e il rifornimento di lunghe missioni spaziali.

Il progetto rientra nel “programma strategico nazionale per il rilancio della ricerca nella tecnologia spaziale”, messo in campo dal nuovo governo guidato dal premier Fumio Kishida.

