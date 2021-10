Una manifestazione sotto il Comune di Tivoli per salvare l’Olivieri

Questo venerdì mattina, sotto il comune di Tivoli, si ritroverà – ancora una volta – il popolo dell’Olivieri, l’istituto professionale chiuso dopo il primo giorno di scuola a seguito delle verifiche antisismiche e statiche.

A distanza di tre settimane dalla chiusura e dalla prima, spontanea, manifestazione gli alunni, le famiglie ed i docenti chiedono notizie sulle modalità con cui proseguirà l’anno scolastico.

La Città Metropolitana, competente per le scuole superiori, ha optato per la realizzazione di un istituto provvisorio, con dei moduli prefabbricati, in un terreno messo a disposizione dal Comune a Villa Adriana.

Però, per stessa ammissione dell’ex vice sindaca della Città Metropolitana, Teresa Zotta, le prime aule si potranno vedere a gennaio. (GUARDA: La video intervista alla vice sindaca Zotta)

Intanto gli alunni sono in dad e non possono svolgere le importanti attività nei laboratori.

Inoltre molte famiglie e molti alunni contestano la scelta di Villa Adriana preferendo due aree, una vicino al cimitero ed una al Bivio di San Polo, l’ex centro sportivo Lattanzi.

“Chiediamo al Sindaco di Tivoli – scrivono i promotori della manifestazione – e della Città Metropolitana di prendere in esame queste aree evitando di ricorrere a soluzioni pasticciate e poco funzionali che potrebbero procurare solo disagi ed ulteriori problemi”.