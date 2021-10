12^ edizione di CioccoTuscia Viterbo “La Cultura dei Dolci Sapori” 

Due fine settimana dedicati al cioccolato

A Viterbo sta per tornare l’appuntamento con CioccoTuscia e La Cultura dei Dolci Sapori. Questo fine settimana, ed il prossimo, presso lo storico palazzo dei Papi ed in piazza S.Lorenzo ci saranno stand ed iniziative per tutta la famiglia come laboratori, mostre, artisti di strada, iniziative itineranti, degustazioni, lezioni di pasticceria, percorsi sensoriali, giochi, ospiti.

Il programma completo su www.cioccotuscia.it.

Per informazioni 3931248223 o cioccotuscia@gmail.com.