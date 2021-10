Piscina comunale di Tivoli: riprendono le attività con nuovo affidamento temporaneo

Nuovo affidamento temporaneo per il Polo Natatorio dell’Arci. In attesa di un’assegnazione pluriennale, dopo i problemi registrati tra il Comune ed i due precedenti aggiudicatari, la Lazio Nuoto e l’Empolum, la nuova procedura ad affidamento diretto indetta dal Municipio lo scorso febbraio si è conclusa, con più di un problema vista l’iniziale assegnazione ad una società campana che poi si è tirata indietro. Ora, fino al 30 giugno del prossimo anno, sarà l’Asd Swiming Club a gestire l’impianto costruito per i Mondiali di Nuoto di Roma 2009. In questi mesi l’Amministrazione dovrà provvedere alla pubblicazione di un bando pluriennale ma intanto, per questa stagione, l’impianto potrà tornare a vivere.

La società, rappresentata tra gli altri dagli imprenditori Miriam Cardone dell’Atlantide Swimming Colleferro e Massimo Cimini BlueGreen Sporting Club Rocca Priora, ha aperto le prenotazioni e riprenderà le attività il prossimo 11 ottobre.