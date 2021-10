Ancora un incendio nel centro storico di Monterotondo. Intorno alle 8 di sera di sabato 9 ottobre le fiamme sono divampate in un locale al piano terra in via Verdi. Non c’era nessuno all’interno ed è stato notato del fumo uscire dalla porta. Le cause sarebbero da ricercare in un corto circuito. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento.

