La Volley Team Monterotondo e la sua città: una giornata da ricordare – VIDEO

E’ stata una giornata da incorniciare, di quelle che conservi gelosamente nel cassetto dei ricordi perché rappresentano un incrocio particolarmente significativo nel percorso di crescita e affermazione di un club sul territorio. Sabato 9 ottobre la Volley Team Monterotondo ha vissuto una giornata ricca di emozioni, cominciata con l’incontro istituzionale a Palazzo Orsini, nella sala consiliare, insieme al sindaco Riccardo Varone e l’assessore allo sport, Alessandro Di Nicola.

Varone ha ricevuto una delegazione della società composta dalla prima squadra, dal direttore generale Mauro Ebano, dal diesse Diego Carloni, dal dt Laura Storno, dal tecnico Savino Guglielmi, dal vice Rocco Giudice, dal preparatore Francesco Durante e dai dirigenti Salvi, Chiatti, Serrani e Giugliano. “Faccio a tutti voi un grande in bocca al lupo per la stagione 2021-22 – ha dichiarato il sindaco – dopo i playoff per la Serie A giocati l’anno scorso, sono certo che saprete confermarvi ad altissimi livelli. Siete un orgoglio per questa città, la vostra serietà e la vostra crescita dimostrano che si può fare attività ad alto livello ispirandosi ai valori dello sport. Speriamo di ritrovarci qui a giugno per celebrare qualcosa di importante”. Diego Carloni ha presentato al sindaco i componenti della squadra: gli opposti Roberto Corti e Gianluigi Colombo, gli schiacciatori Andrea De Fortunato, Fabrizio Santi, Roberto Perez e Luca Pozza, i centrali Matteo Consalvo, Manuele Martinoia (capitano, monterotondese doc) e Gianluca Grippo, i palleggiatori Pietrangeli e Sammassimo e i liberi Davide Balducci e Andrea Dottori. “Grazie per l’accoglienza e la straordinaria opportunità di essere qui, nella casa di tutti i cittadini – le parole del dg Ebano – la nostra Serie B è ambiziosa e vuole andare lontana. Vogliamo però legarci sempre di più al territorio e alla nostra bella città, coinvolgendo sempre più persone nelle nostre attività quotidiane. Ringrazio il sindaco Varone e l’assessore allo sport, Di Nicola. La Volley Team è la società di Monterotondo con il più alto livello negli sport di squadra. Siamo orgogliosi di portare i colori eretini in giro per l’Italia”. Il sindaco ha ricevuto dalle mani del capitano Martinoia una maglia, come ringraziamento per il supporto e la vicinanza dell’amministrazione.

Dopo l’incontro, la squadra ha fatto un tour del centro storico, scattando alcune foto nei luoghi simbolo della cittadina: il giardino del Cigno, il Duomo, la Passeggiata, il Pincetto. Passanti e curiosi si sono avvicinati, chiedendo informazioni e ringraziando gli atleti per la passione e l’impegno. Nel pomeriggio, infine, la Volley Team Monterotondo ha ritrovato il suo pubblico direttamente al palazzetto dello sport, dopo un’intera stagione di gare a porte chiuse. In occasione dell’amichevole contro Invicta Grosseto (vinta 3-2 dai toscani) tutti i componenti del roster e i membri dello staff tecnico e dirigenziale sono stati presentati, tra l’entusiasmo dei tifosi che si sentono già carichi per una grande stagione nei campionati nazionali.

