Sospesa vice questore no green pass

Era prevedibile ed è accaduto. Il provvedimento di sospensione le è stato notificato oggi. La vicequestore Alessandra Schilirò è stata sospesa ma il provvedimento partirà da martedì come lei stessa ha detto.

Facebook nel ruolo di agenzia stampa più efficiente perché si legge nel suo profilo: “Qualcuno non vedeva l’ora di dare la notizia… Dato che la fonte non sono io, vi è un’imprecisione. Sarò sospesa da domani, non da oggi. Da oggi ho revocato la mia iscrizione al sindacato COSAP e, a giorni, conoscerete tutte le motivazioni…”. Sempre sui canali social aveva scritto: “Come cittadina e come sindacalista, chiedo l’immediata punizione dei poliziotti che hanno picchiato i manifestanti senza alcuna provocazione!”.